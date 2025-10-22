Maxi Progetto ANAS per la messa in sicurezza dell SS 156 dei Monti Lepini

Frosinonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La monti Lepini, la trafficata strada che da Frosinone arriva fino a Terracina ed al mare laziale verrà rifatta in alcuni importanti tratti e verrò resa più sicura. Come si ricorderà qualche settimana fa nei pressi del casello di Frosinone c'è stato l'incidente mortale dove ha perso la vita un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

