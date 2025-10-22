Maxi operazione antimafia tra Campania e Basilicata | sgominata rete di usurai legata alla camorra

Nella mattinata odierna, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di persona indiziata di delitto emesso da questa procura della repubblica - Direzione distrettuale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Operazione antimafia “Ferrandina Connection”: 41 misure cautelari tra Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia. https://lamilano.it/potenza/operazione-antimafia-ferrandina-connection-41-misure-cautelari-tra-basilicata-puglia-campania-e-sicilia/… - X Vai su X

Operazione antimafia “Ferrandina Connection”: 41 misure cautelari tra Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia Operazione antimafia: 41 misure cautelari per traffico di droga e armi, coinvolti anche minorenni. Indagine DDA di Potenza, 55 indagati totali. #notiz - facebook.com Vai su Facebook

Operazione antimafia tra Campania e Basilicata - Coinvolge anche la provincia di Potenza, oltre quelle di Salerno, Napoli, Avellino, l’operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno scattata questa mattina con un decreto decreto di fe ... basilicata24.it scrive

Usura e camorra, decine di arresti in Campania e Basilicata: le indagini dell'Antimafia - Stamattina, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la Sezione ... Scrive msn.com

ANTIMAFIA Maxi operazione antimafia a Salerno: 39 arresti per traffico di droga e associazione a delinquere - Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per 18 persone e gli arresti domiciliari per altri 21 indagati ... Riporta statoquotidiano.it