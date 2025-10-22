Maxi-murale una Prima Vera di 120 metri

Un muro di 120 metri quadrati in Piazza San Francesco, tante figure di donna, sullo sfondo la natura, la terra e i luoghi simbolo della storia del territorio, vernissage per " Prima Vera ", "un’opera corale, dedicata alle donne". Sono passate solo poche settimane dall’inaugurazione, in altra zona della stessa piazza, del murale firmato dal writer Pao dedicato ai giovani. Ed ecco la nuova opera, commissionata dall’amministrazione comunale, realizzata da Infinite Officine e in particolare dalle artiste Giuliana De Vita, Giulia Marchini, Ambra Iori e Margherita Yoko Finardi, con il supporto di Gioquellove, al secolo Giorgio Barbieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi-murale una “Prima Vera” di 120 metri

