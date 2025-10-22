Maxi intervento informatico al San Martino | Migrazione completata con successo e senza disagi

Genovatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di ieri all'ospedale San Martino è stata completata con successo e senza disagi per operatori e pazienti la migrazione delle infrastrutture che ospitano i servizi informatici critici del pronto soccorso, della cartella clinica elettronica e dell’attività ambulatoriale verso il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

