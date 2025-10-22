Maxi esercitazione a Vernasca | volontari e vigili del fuoco insieme per la ricerca dispersi

Un’importante giornata di addestramento congiunto dedicata alla ricerca di persone disperse si terrà sabato 25 ottobre nel comune di Vernasca. L’iniziativa è promossa e organizzata dal coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile di Piacenza in stretta collaborazione con il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

