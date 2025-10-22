Maxi-blitz allo Zen di Palermo sequestrate dosi di hashish cocaina e marijuana 2 arresti per spaccio 57 denunce oltre €50mila di multe - VIDEO

Nel giro di una settimana dal precedente, un secondo blitz ha interessato il quartiere palermitano dello Zen, col dispiegamento di altri 200 agenti Droga e armi. Decine di persone indagate per occupazione abusiva di proprietà, irregolarità in vari esercizi commerciali. Multe per oltre 50 mila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maxi-blitz allo Zen di Palermo, sequestrate dosi di hashish, cocaina e marijuana, 2 arresti per spaccio, 57 denunce, oltre €50mila di multe - VIDEO

