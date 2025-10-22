Mauro Corona sul carcere per Sarkozy | Spero gli diano i domiciliari e possa stare accanto alla sua Carla Bruni
C'è anche l'incarcerazione dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy per il caso dei presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi tra gli argomenti della puntata di ieri, martedì 21 ottobre di È sempre Cartabianca.Gli avvocati hanno depositato una domanda di libertà condizionata. Il giudice e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
