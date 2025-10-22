Maurizio Landini e il salario minimo | ecco cosa diceva quando governava il Pd
Oggi Maurizio Landini, segretario generale CGIL, chiede a gran voce il salario minimo, ma non è sempre stato così. A ricordarlo è stato il partito Fratelli d'Italia, che ha letteralmente messo all'angolo il sindacalista, riproponendo un video di alcuni anni fa. La memoria è corta, ma le dichiarazioni restano, specialmente nell'epoca dei social, quando post e video rimangono in rete, e possono essere recuperati. In particolare, il partito di Giorgia Meloni ha rispolverato un vecchio intervento di Landini a Coffe Break su La7. Era il 2015, ben dieci anni fa, e il segretario generale della CGIL si opponeva nettamente al salario minimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
