Maturazioni Pizzeria aderisce alla Campagna MAKE PIZZA NOT WAR
San Giuseppe Vesuviano (NA), ottobre 2025 – Maturazioni Pizzeria sceglie di mettere la sua voce – e la sua popolarità – al servizio di un messaggio di pace. L’azienda fondata da Antonio Conza e Gabriella Esposito, conosciuta per la sua comunicazione innovativa e per una community online di oltre mezzo milione di persone, aderisce con . 🔗 Leggi su 2anews.it
