Mattia Ahmet Minguzzi due adolescenti condannati a 24 anni ma altri due scarcerati La famiglia | Non possiamo acccertalo

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Ahmet Minguzzi, 14 anni, era stata accoltellato cinque volte nel mercato di Kadikoy a Istanbul a fine gennaio ed era morto l’8 febbraio scorso. Martedì in Turchia è stata emessa una sentenza che se da una parte infligge la pena massima per gli assassini, dall’alta ha permesso la scarcerazione di altri due imputati. I giudici hanno condannato a 24 anni di carcere per “omicidio premeditato di minorenne” due quindicenni, uno che ha accoltellato Mattia mentre l’altro, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, aveva infierito con dei calci sul corpo del ragazzo, una volta che si era accasciato a terra dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

