Matteo Pellicone il 25 ottobre l’inaugurazione del parco intitolato allo storico Presidente della Fijlkam

Ostia, 22 ottobre 2025 – Significativo il riconoscimento per lo storico presidente della Fijlkam Matteo Pellicone. Una figura importante per la storia della Federazione, che ha la sua sede a Ostia, e per lo sport italiano. Il prossimo 25 ottobre sarà inaugurato un parco, che porterà il suo nome, situato in Via della Stazione di Castel Fusano, angolo Via dei Sandolini. L’ampia area verde onorerà il grande lavoro svolto da Pellicone negli anni. Come riporta fijlkam.it – L’evento vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e federali, a sottolineare il valore della cerimonia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it