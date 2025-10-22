Matteo morto a 16 anni salva le vite degli altri Le parole del papà

La tragedia di Matteo Tobanelli, morto la scorsa estate a soli 16 anni a causa di un terribile incidente stradale a pochi passi da casa, a Lonato, ha sconvolto tutta la zona del Garda. E gli strascichi proseguono ancora adesso, anche e soprattutto per quanto riguarda il grande gesto compiuto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Matteo è morto a 16 anni: "Una parte di te vive negli altri". Le parole del papà - "A ricordo del gesto di grande solidarietà compiuto dalla famiglia dell'indimenticabile Matteo Giovanni Tobanelli, l'Aido esprime la propria gratitudine per l'atto generoso e lo propone quale esempio ... Secondo bresciatoday.it

Morto a 16 anni in un incidente: «Il nostro Matteo continua a vivere in altre persone» - Il papà di Matteo Tobanelli ha voluto rendere noto, sui social, dell'avvenuta donazione degli organi del ragazzo all'Aido e del riconoscimento attribuito al figlio, inserito nell' "albo della vita". Da quibrescia.it

