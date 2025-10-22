Matteo è morto a 16 anni | Una parte di te vive negli altri Le parole del papà

"A ricordo del gesto di grande solidarietà compiuto dalla famiglia dell'indimenticabile Matteo Giovanni Tobanelli, l'Aido esprime la propria gratitudine per l'atto generoso e lo propone quale esempio per tutti". Così la sezione provinciale di Brescia "Laura Astori" dell'Aido, l'Associazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

