Esordio vincente, nel tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, per l’azzurro Matteo Berrettini, che ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin con lo score di 7-6 (5) 6-3, e nelle prime impressioni a caldo al termine del match ha rivelato gli aspetti su cui ha lavorato ed i colleghi con cui lo ha fatto, in vista del torneo austriaco ( fonte: Punto De Break ). La ricetta che si è rivelata vincente per il ritorno in campo a Vienna, bagnato con un successo: “ Ho incanalato la rabbia per tutto quello che mi è successo nel modo giusto, ho più voglia di divertirmi in questo sport e di mettermi alla prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Berrettini: "I meccanismi saranno più fluidi rispetto ad oggi"