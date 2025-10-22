Mattarella in Belgio L’Europa dell’eleganza del dialogo e della memoria condivisa

Con una visita a Bruges, la Venezia del Nord, si conclude oggi la visita di Stato in Belgio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la quale il Capo dello Stato, accompagnato da sua figlia Laura, è stato il protagonista di tre giornate dense di simboli, di memoria e di visione, che hanno unito l’eleganza del cerimoniale al rigore della sostanza politica, in un perfetto equilibrio di stile e contenuto. L’accoglienza al Palazzo Reale di Bruxelles da parte di Re Filippo e della Regina Mathilde, lunedì mattina, ha inaugurato un itinerario costruito con attenzione meticolosa e sensibilità istituzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Mattarella in Belgio. L’Europa dell’eleganza, del dialogo e della memoria condivisa

