Matrimonio a prima vista 2025 la scelta finale | tra favole naufragi annunciati e colpi di scena

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione delle tre coppie di fronte agli esperti: chi è rimasto insieme? Ecco come è andato il percorso nel docureality di Real Time per Roberta Murano e il melzese Luca Merlo, il bollatese Matteo Conca e Melissa Cicciari, Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

matrimonio a prima vista 2025 la scelta finale tra favole naufragi annunciati e colpi di scena

© Ilgiorno.it - Matrimonio a prima vista 2025 la scelta finale: tra favole, naufragi annunciati e colpi di scena

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

matrimonio prima vista 2025Matrimonio a prima vista 2025 la scelta finale: tra favole, naufragi annunciati e colpi di scena - Ecco come è andato il percorso nel docureality di Real Time per Roberta Murano e il melzese Luca Merlo, il bollatese Matteo ... Lo riporta ilgiorno.it

matrimonio prima vista 2025Dario e Roberta: il mistero di Matrimonio a prima vista 2025 - Le buone premesse c'erano tutte eppure la storia è partita male (malissimo). ilgiorno.it scrive

matrimonio prima vista 2025Come finisce Matrimonio a prima vista 15: epilogo inaspettato per una coppia (anticipazioni) - Due coppie hanno regalato un finale scontato, ma una ha lasciato tutti di stucco. donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Matrimonio Prima Vista 2025