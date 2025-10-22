Matrimonio a Prima Vista 15… E poi | ecco cosa è successo dopo le scelte finali

Davidemaggio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i telespettatori di Real Time è quasi arrivato il momento di congedarsi dalle tre coppie protagoniste della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Stasera, in prima serata, andrà in onda l’episodio dedicato alla scelta finale dei sei ‘single’ che si sono messi in gioco. La prossima settimana, mercoledì 29 ottobre 2025, arriverà dunque la volta dello speciale incentrato su cosa ne è stato delle coppie alcuni mesi dopo la fine delle registrazioni. Ci saranno stati alcuni capovolgimenti? L’episodio è già disponibile, in anteprima, su Discovery+. Ecco le anticipazioni. Ecco cosa è successo tra Dario e Roberta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

matrimonio a prima vista 158230 e poi ecco cosa 232 successo dopo le scelte finali

© Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 15… E poi: ecco cosa è successo dopo le scelte finali

Scopri altri approfondimenti

matrimonio prima vista 158230Matrimonio a prima vista 15 : com'è finita la scelta delle coppie - In tanti anni di Matrimonio a prima vista non avevamo mai respirato così tanta tensione, e tutto per via delle coppie di questa edizione, che non si sono certo risparmiate. Riporta vanityfair.it

matrimonio prima vista 158230"Matrimonio a Prima Vista 15" anticipazioni ultima puntata: chi sono le coppie che restano insieme e quali si lasciano? - Scopriamo chi resta insieme e chi si lascia nell’edizione 15 di "Matrimonio a Prima Vista": tutti gli spoiler dell’ultima puntata. Scrive alfemminile.com

matrimonio prima vista 158230Come finisce Matrimonio a prima vista 15: epilogo inaspettato per una coppia (anticipazioni) - Due coppie hanno regalato un finale scontato, ma una ha lasciato tutti di stucco. donnaglamour.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Matrimonio Prima Vista 158230