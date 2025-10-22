Matrimonio a Prima Vista 15… E poi | ecco cosa è successo dopo le scelte finali

Per i telespettatori di Real Time è quasi arrivato il momento di congedarsi dalle tre coppie protagoniste della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Stasera, in prima serata, andrà in onda l’episodio dedicato alla scelta finale dei sei ‘single’ che si sono messi in gioco. La prossima settimana, mercoledì 29 ottobre 2025, arriverà dunque la volta dello speciale incentrato su cosa ne è stato delle coppie alcuni mesi dopo la fine delle registrazioni. Ci saranno stati alcuni capovolgimenti? L’episodio è già disponibile, in anteprima, su Discovery+. Ecco le anticipazioni. Ecco cosa è successo tra Dario e Roberta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 15… E poi: ecco cosa è successo dopo le scelte finali

