Matic ritrova la Roma da avversario Quelle parole che sanno di rivalsa

di Stefano Fogliani SASSUOLO Era un’altra Roma, nell’estate del 2023. Con in panchina un certo Josè Mourihno. Ed era un altro Nemanja Matic, reduce da 50 gare in giallorosso, tra campionato e coppe, ma passato, a sorpresa, al Rennes, in Francia, nonostante stagione non priva di acuti: oggi gioca a Sassuolo, il centrocampista serbo, e domenica ritrova, per la prima volta da ex, quella Roma dalla quale, ha detto nei giorni scorsa "avrei meritato più rispetto". Niente di che, intendiamoci: Matic ne ha vissute abbastanza, dentro una carriera che lo ha visto vincere praticamente tutto nei maggiori campionati europei, per non formalizzarsi più di tanto, ma non si può dire non abbia fatto rumore la sua esternazione, affidata a Sky Sport, con cui il centrocampista ha raccontato i motivi del suo addio alla capitale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Matic ritrova la Roma da avversario. Quelle parole che sanno di rivalsa...

