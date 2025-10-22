materiali in scena a cavriglia si apre il sipario

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Si sta avvicinando l'inizio dell'edizione 2025, la decima, della rassegna “Materiali In Scena” e il suo programma conferma l'impostazione che il Comune di Cavriglia e i Materiali Sonori le hanno voluto osare fin dall'inizio: far diventare il Teatro di Cavriglia un punto di riferimento per nomi di livello nazionale, ma soprattutto per le tante eccellenze che nascono e producono cultura e spettacolo nel Valdarno, proiettate in una prospettiva professionale, ma con importanti legami creativi con il nostro territorio. Anche quest'anno sono previsti sette appuntamenti musicali e teatrali: proposte originali, forte presenza di giovani e confronto fra generazioni diverse, anteprime che sono anche laboratori e produzioni che confermano la vocazione del prezioso teatro cavrigliese a essere un luogo multimediale e aperto, uno “strumento” per cittadini e operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

