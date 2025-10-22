Matera Film Festival 2025 Annunciati i primi ospiti | Yoshitaka Amano Terry Gilliam e Gabriele Mainetti
Pre apertura 2 novembre e Festival 8 – 16 novembre 2025 La sesta edizione del Matera Film Festival, in programma dall’ 8 al 16 novembre 2025 (con una pre-apertura il 2 novembre ), annuncia qualche anteprima del programma, che sarà pubblicato ufficialmente nei prossimi giorni, e i primi tre grandi ospiti di quest’anno: Yoshitaka Amano, Terry Gilliam e Gabriele Mainetti. Un’edizione che si preannuncia ricca di arte, cinema e visioni internazionali, con numerosi appuntamenti, panel, retrospettive, incontri speciali, arricchita da un concorso di ampio respiro e da una serie di focus dedicati alle nuove frontiere del linguaggio audiovisivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
