Il patto del Sannio. Quello che fino a qualche mese sembrava utopia, adesso potrebbe diventare la realtà. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, deluso dai continui litigi tra il governatore De Luca e il suo aspirante successore Roberto Fico, potrebbe emulare il maestro Ciriaco De Mita e nella notte di venerdì, prima della presentazione delle liste, cambiare schieramento, proprio come fece l'ex primo cittadino di Nusco quando lasciò Caldoro per sposare la causa deluchiana, dando vita al famoso accordo di Marano. La giravolta, adesso, potrebbe essere all'incontrario e non sarebbe neanche tanto sorprendente, considerando il passato di un amministratore, che ha poco o niente di sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mastella e l'ipotesi "ribaltone" anti Fico. E ora la sinistra trema