Massimo Lovati al GF Vip l’ex avvocato di Sempio nome bomba di Signorini | cosa sappiamo
Il ritorno di Grande Fratello Vip e l’ipotesi di un nome legato al mondo della cronaca. Sarebbe Massimo Lovati il nome bomba che la produzione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini a gennaio, avrebbe contattato. Per il momento, si tratta solo di indiscrezioni non confermate. Lo stesso Lovati non ha né smentito né confermato le voci. Il rumor è stato lanciato da Davide Maggio durante una puntata di TvTalk, parlando di un nome legato al mondo della cronaca nera che lo avrebbe lasciato senza parole. Selvaggia Lucarelli ha confermato l’indiscrezione sul Fatto Quotidiano, ripresa anche dal programma Ignoto X su La7. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
