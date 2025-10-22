Massimiliano Del Vecchio torna in Italia con un tesoro | sequestrati un Rolex e un lingotto d' oro

Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, latitante, è stato arrestato la scorsa estate in Spagna ed è stato estradato in Italia, arrivando ieri, 21 ottobre, all'aeroporto di Fiumicino con un volo che lo ha riportato nel suo Paese, dove ha trovato ad attenderlo i carabinieri del Nucleo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

