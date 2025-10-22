Massimiliano Alajmo vince il premio come Maestro di Cucina
Per il sesto anno Food&Wine Italia premia i migliori giovani nel panorama della ristorazione e della viticoltura, ma celebra anche un grande chef, mentore e ispirazione id tanti giovani. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
