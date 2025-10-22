Marty Supreme Kevin O’Leary | Con l’IA al posto delle comparse Hollywood risparmierebbe milioni
L'imprenditore milionario è tra i protagonisti del film diretto da Josh Safdie e ha fornito un consiglio all'industria hollywoodiana sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Kevin O'Leary, conosciuto nelle vesti di imprenditore e conduttore del programma Shark Tank, ha debuttato come attore in Marty Supreme, l'ultimo film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet. Intervistato nel podcast World of Travel, O'Leary si è soffermato sui propri investimenti nel campo dell'IA, usando proprio Marty Supreme come esempio per parlare del potenziale impiego di questa specifica tecnologia nel cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL POSTER ITALIANO DI "MARTY SUPREME". Quando il tuo sogno è così grande, nessuno può fermarti. MARTY SUPREME di #JoshSafdie, con #TimothéeChalamet, #GwynethPaltrow e Odessa A'zion è al cinema a gennaio distribuito da I Wonder Pictures # - facebook.com Vai su Facebook
"Marty Supreme", l'atteso film di Josh Safdie con Timothée Chalamet, uscirà nei cinema a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia con I Wonder Pictures. Trailer e poster https://rbcasting.com/?p=157696 - X Vai su X
Marty Supreme, Kevin O’Leary: "Con l’IA al posto delle comparse Hollywood risparmierebbe milioni" - L'imprenditore milionario è tra i protagonisti del film diretto da Josh Safdie e ha fornito un consiglio all'industria hollywoodiana sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Riporta movieplayer.it
Marty Supreme, trailer e data di uscita del film di Josh Safdie con Timothée Chalamet - Leggi su Sky TG24 l'articolo Marty Supreme, trailer e data di uscita del film di Josh Safdie con Timothée Chalamet ... Scrive tg24.sky.it
Marty Supreme: annunciata la data d'uscita italiana, ma si farà aspettare - Scoprite quando arriverà nelle sale cinematografiche italiane l'acclamato film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet. Da cinema.everyeye.it