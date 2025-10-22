Marty Supreme Kevin O’Leary | Con l’IA al posto delle comparse Hollywood risparmierebbe milioni

Movieplayer.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore milionario è tra i protagonisti del film diretto da Josh Safdie e ha fornito un consiglio all'industria hollywoodiana sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Kevin O'Leary, conosciuto nelle vesti di imprenditore e conduttore del programma Shark Tank, ha debuttato come attore in Marty Supreme, l'ultimo film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet. Intervistato nel podcast World of Travel, O'Leary si è soffermato sui propri investimenti nel campo dell'IA, usando proprio Marty Supreme come esempio per parlare del potenziale impiego di questa specifica tecnologia nel cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

marty supreme kevin o8217leary con l8217ia al posto delle comparse hollywood risparmierebbe milioni

© Movieplayer.it - Marty Supreme, Kevin O’Leary: "Con l’IA al posto delle comparse Hollywood risparmierebbe milioni"

Leggi anche questi approfondimenti

marty supreme kevin o8217learyMarty Supreme, Kevin O’Leary: "Con l’IA al posto delle comparse Hollywood risparmierebbe milioni" - L'imprenditore milionario è tra i protagonisti del film diretto da Josh Safdie e ha fornito un consiglio all'industria hollywoodiana sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Riporta movieplayer.it

marty supreme kevin o8217learyMarty Supreme, trailer e data di uscita del film di Josh Safdie con Timothée Chalamet - Leggi su Sky TG24 l'articolo Marty Supreme, trailer e data di uscita del film di Josh Safdie con Timothée Chalamet ... Scrive tg24.sky.it

marty supreme kevin o8217learyMarty Supreme: annunciata la data d'uscita italiana, ma si farà aspettare - Scoprite quando arriverà nelle sale cinematografiche italiane l'acclamato film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet. Da cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Marty Supreme Kevin O8217leary