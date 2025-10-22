Marty Supreme Kevin O’Leary | Con l’IA al posto delle comparse Hollywood risparmierebbe milioni

L'imprenditore milionario è tra i protagonisti del film diretto da Josh Safdie e ha fornito un consiglio all'industria hollywoodiana sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Kevin O'Leary, conosciuto nelle vesti di imprenditore e conduttore del programma Shark Tank, ha debuttato come attore in Marty Supreme, l'ultimo film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet. Intervistato nel podcast World of Travel, O'Leary si è soffermato sui propri investimenti nel campo dell'IA, usando proprio Marty Supreme come esempio per parlare del potenziale impiego di questa specifica tecnologia nel cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

