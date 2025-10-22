Martorelli si proietta a Napoli Inter | Nerazzurri in gran forma ma si troveranno contro una squadra arrabbiata

Inter News 24 . Le parole dell’operatore di mercato. Intervenuto a TMW Radio, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha analizzato l’attesissimo scontro al vertice tra Napoli e Inter, in programma sabato pomeriggio. Martorelli ha riconosciuto l’ottimo momento di forma della squadra di Cristian Chivu, sottolineando come la Beneamata stia dimostrando grande solidità sia in campionato che in Champions League. Tuttavia, ha messo in guardia i nerazzurri: al Maradona troveranno un Napoli ferito e “arrabbiato” dopo la pesante sconfitta europea contro il PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com

