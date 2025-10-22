Martorelli si proietta a Napoli Inter | Nerazzurri in gran forma ma si troveranno contro una squadra arrabbiata
Inter News 24 . Le parole dell’operatore di mercato. Intervenuto a TMW Radio, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha analizzato l’attesissimo scontro al vertice tra Napoli e Inter, in programma sabato pomeriggio. Martorelli ha riconosciuto l’ottimo momento di forma della squadra di Cristian Chivu, sottolineando come la Beneamata stia dimostrando grande solidità sia in campionato che in Champions League. Tuttavia, ha messo in guardia i nerazzurri: al Maradona troveranno un Napoli ferito e “arrabbiato” dopo la pesante sconfitta europea contro il PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Martorelli: “Inter in grande forma, Napoli arrabbiato. I nerazzurri sanno…” - Le considerazioni del noto operatore di mercato a proposito delle due squadre che si affronteranno sabato Napoli- Si legge su fcinter1908.it
Martorelli: "Serataccia Napoli! Inter? Sa che al Maradona troverà una squadra arrabbiata" - L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del Napoli a Tuttomercatoweb: "Napoli ad Eindhoven? Lo riporta tuttonapoli.net
Martorelli: “Inter in grande forma, ma sabato troverà un Napoli arrabbiato” - Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto procuratore, ha fatto il punto su Napoli e Inter a tre giorni dal big match di sabato ... Scrive msn.com