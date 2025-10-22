Martina Sassoli mette l' auto di traverso e blocca il traffico per salvare un ragazzo
Chi la conosce sa che è una donna che non si ferma di fronte al pericolo e agli ostacoli e anche ieri sera ha dimostrato una buona dose di coraggio e sangue freddo. Ha inchiodato l’auto, l’ha messa di traverso per bloccare il traffico e poi è scesa di corsa per aiutare un uomo che era caduto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
