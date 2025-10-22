Martedì anticipato | La Notte nel Cuore comincia prima e dura di più I dettagli

Buone notizie per i fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca rivelazione della prima serata di Canale 5. Dopo settimane di ritardi e orari sempre più notturni, Mediaset ha finalmente deciso di anticipare l’inizio della puntata del martedì. Non solo: l’episodio di questa settimana sarà anche più lungo del solito, con un’aggiunta di circa dieci minuti di scene extra. Una sorpresa che ha subito scatenato l’entusiasmo dei telespettatori, abituati a restare svegli fino a tardi per seguire le vicende di Melek e Hikmet. Secondo i palinsesti aggiornati, La Notte nel Cuore partirà alle 22:20, subito dopo la chiusura del programma d’intrattenimento che la precede, e non più alle 22:45 o oltre come accadeva fino a pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it