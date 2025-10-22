Marta Bassino terribile scivolata in allenamento per la gigantista | frattura del piatto tibiale

Una scivolata a dir poco drammatica. Un infortunio che in questo momento non doveva proprio presentarsi. E' quanto sta vivendo in queste tremendo ore la magica sciatrice Marta Bassino, che alla vigilia della partenza della Coppa del Mondo di sci, che scatterà sabato prossimo a Soelden, è rimasta vittima di un grave incidente in una .

marta bassino terribile scivolata in allenamento per la gigantista frattura del piatto tibiale

© Ildifforme.it - Marta Bassino, terribile scivolata in allenamento per la gigantista: frattura del piatto tibiale

