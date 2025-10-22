Marta Bassino terribile scivolata in allenamento per la gigantista | frattura del piatto tibiale
Una scivolata a dir poco drammatica. Un infortunio che in questo momento non doveva proprio presentarsi. E’ quanto sta vivendo in queste tremendo ore la magica sciatrice Marta Bassino, che alla vigilia della partenza della Coppa del Mondo di sci, che scatterà sabato prossimo a Soelden, è rimasta vittima di un grave incidente in una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Grave infortunio per Marta Bassino: a rischio le olimpiadi di Milano Cortina 2026 >> https://cityne.ws/sVFFs - facebook.com Vai su Facebook
#SciAlpino "Sento di dovermi ancora adattare, ma il lavoro è stato davvero buono": Marta Bassino e la stagione della rivoluzione #FISAlpine #AlpineSkiing @DarioPuppo #20Ottobre #scialpinofemminile http://dlvr.it/TNmqTG - X Vai su X
Infortunio per Marta Bassino in Val Senales: gli ultimi aggiornamenti - La ventinovenne del Centro Sportivo Esercito stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è scivolata ... Come scrive discoveryalps.it
Infortunio per Marta Bassino, pessime notizie a pochi giorni dal primo gigante della stagione: la 29enne trasportata in ospedale - Brutte notizie per lo sci azzurro proprio a poche ore dall'inizio della stagione invernale che scatterà nel weekend a Soelden con le prime prove di Coppa del mondo. Scrive ildolomiti.it
Inofortunio per Marta Bassino: caduta in allenamento e frattura della tibia. Dovrà operarsi - Guai per la 29enne piemontese durante la preparazione in Val Senales: era iscritta al gigante di Soelden di sabato. sport.quotidiano.net scrive