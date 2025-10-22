Marta Bassino si rompe la tibia cadendo in un tratto pianeggiante a 4 mesi dalle Olimpiadi
Durante un allenamento Marta Bassino ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra. La sciatrice italiana adesso rischia di saltare le Olimpadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mostruosa Federica La tigre diventa leonessa e ruggisce anche a Bansko, con un incredibile secondo posto nella prima discesa libera del weekend bulgaro. Ad accompagnarla, un altra pazzesca prova di squadra, con Elena Curtoni quarta e Marta Bassino Vai su Facebook
#SciAlpino "Sento di dovermi ancora adattare, ma il lavoro è stato davvero buono": Marta Bassino e la stagione della rivoluzione #FISAlpine #AlpineSkiing @DarioPuppo #20Ottobre #scialpinofemminile http://dlvr.it/TNmqTG - X Vai su X
Marta Bassino si frattura la tibia in allenamento - Pesante stop per Marta Bassino: la gigantista azzurra ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, in una caduta in allenamento, con la squadra femminile, in Val Senales ... Come scrive corriere.it
Marta Bassino, che tegola: cade in allenamento e si frattura la tibia - al termine della quale la Commissione Medica FISI deciderà in accordo con l’atleta come procedere Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile che ... Scrive targatocn.it
Brutto infortunio in allenamento per Marta Bassino: frattura del piatto tibiale per la borgarina - Doccia gelata per l'azzurra a pochi giorni dal Gigante di Solden che aprirà la Coppa del mondo e la stagione olimpica ... Secondo cuneodice.it