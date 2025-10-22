Marta Bassino si rompe la tibia cadendo in un tratto pianeggiante a 4 mesi dalle Olimpiadi

Durante un allenamento Marta Bassino ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra. La sciatrice italiana adesso rischia di saltare le Olimpadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

marta bassino rompe tibiaMarta Bassino si frattura la tibia in allenamento - Pesante stop per Marta Bassino: la gigantista azzurra ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, in una caduta in allenamento, con la squadra femminile, in Val Senales ... Come scrive corriere.it

Marta Bassino, che tegola: cade in allenamento e si frattura la tibia - al termine della quale la Commissione Medica FISI deciderà in accordo con l’atleta come procedere Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile che ... Scrive targatocn.it

marta bassino rompe tibiaBrutto infortunio in allenamento per Marta Bassino: frattura del piatto tibiale per la borgarina - Doccia gelata per l'azzurra a pochi giorni dal Gigante di Solden che aprirà la Coppa del mondo e la stagione olimpica ... Secondo cuneodice.it

