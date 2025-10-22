Marta Bassino si frattura la tibia | niente Milano-Cortina 2026?

Grave incidente occorso alla nostra sciatrice Marta Bassino che si frattura la tibia nel corso dell'allenamento della squadra italiana in corso di svolgimento in Val Senales in vista del primo appuntamento di Coppa del Mondo 2025. Non si conoscono i tempi di recupero, ma l'azzurra rischia seriamente di non partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un duro colpo per la nostra Nazionale già alle prese con l'incognita Federica Brignone. MARTA BASSINO SI FRATTURA ALLA TIBIA: LE SUE CONDIZIONI La ventinovenne piemontese stava affrontano una parte pianeggiante, quando è rimasta vittima di una scivolata.

