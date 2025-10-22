Marta Bassino è rimasta vittima di una brutta caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile di sci che si sta svolgendo in Val Senales (Bolzano), in preparazione del Gigante di sabato 25 ottobre che aprirà la Coppa del mondo. Lo rende noto la Fisi. La 29enne piemontese del Centro Sportivo Esercito ha rimediato una frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra mentre era impegnata nel secondo giro della mattinata. Stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler quando è scivolata. Immediatamente assistita dalla Commissione Medica Fisi, si è recata all’ ospedale di Merano dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Marta Bassino, frattura alla tibia per la sciatrice: a rischio Milano-Cortina 2026