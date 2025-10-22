Inizia male la stagione degli azzurri in Coppa del Mondo 2025-2026. Marta Bassino, 29enne di Cuneo e fra le migliori gigantiste italiane, ha subito un brutto infortunio mentre si allenava in Val Senales in vista del debutto a Sölden di sabato 25 ottobre. La sciatrice è caduta su un tratto pianeggiante della pista Leo Gurschler, dove ha riportato una frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, confermata da una tac fatta all’ospedale di Merano raggiunto poco dopo con la commissione medica della Fisi. Sarà operata alla Clinica la Madonnina di Milano tra la serata di oggi e la mattinata di domani 23 ottobre, ma si teme un lungo stop. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Marta Bassino, come sta dopo l’infortunio: potrà gareggiare a Sölden?