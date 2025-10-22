Marta Bassino caduta in allenamento sarà operata a Milano

È in viaggio verso Milano dove nelle prossime ore sarà sottoposta a un intervento chirurgico alla clinica “La Madonnina” Marta Bassino, sciatrice azzurra coinvolta in una caduta in allenamento nella mattinata di mercoledì 22 ottobre. L’atleta, nel dettaglio, verrà operata dal dottor Andrea. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

