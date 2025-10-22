Marta Bassino cade in allenamento frattura alla tibia per l’azzurra di sci La sfortuna a inizio stagione | Olimpiadi a rischio

Brutta caduta per Marta Bassino durante un allenamento con la squadra femminile di sci alpino in Val Senales (Trentino-Alto Adige), a pochi giorni dall’apertura della Coppa del Mondo in programma sabato a Soelden. L’atleta piemontese, 29 anni, è scivolata nel corso del secondo giro di allenamento della mattinata, mentre affrontava una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler. Soccorsa dallo staff medico, è stata subito trasferita all’ ospedale di Merano, dove gli esami diagnostici, una lastra e una Tac, hanno evidenziato una frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Olimpiadi a rischio. 🔗 Leggi su Open.online