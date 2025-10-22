Marotta Inter si valuta il progetto NBA Europe | c’è anche il Milan cosa può succedere

Internews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Marotta Inter, le ultime sul momento e le nuove cariche ufficiali assunte dal presidente nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Il mondo dello sport sta assistendo a un cambiamento epocale che potrebbe ridefinire il futuro del basket europeo. Il Commissioner NBA Adam Silver è stato a Milano nelle ultime 24 ore per partecipare a un’assemblea di RedBird, la holding proprietaria del Milan, confermando l’accelerazione del piano statunitense per l’espansione dell’NBA in Europa. Come riporta Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, l’NBA è “decisissima” a lanciare la sua Legue Europea entro il 2027, con l’obiettivo di creare franchigie nelle principali capitali europee, e Milano è in pole position per ospitarne una. 🔗 Leggi su Internews24.com

marotta inter si valuta il progetto nba europe c8217232 anche il milan cosa pu242 succedere

© Internews24.com - Marotta Inter, si valuta il progetto NBA Europe: c’è anche il Milan, cosa può succedere

Altre letture consigliate

marotta inter valuta progettoInter, il nerazzurro piace a mezza Europa: Marotta valuta un’ipotesi - In casa Inter ad attirare l'attenzione è al momento una questione specifica in termini di mercato: ecco il piano di Marotta e della società ... spaziointer.it scrive

Inter-Fluminense, Marotta: "Lautaro si riferiva a Calhanoglu, la risolveremo" - Anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, parla ai microfoni di Dazn e commenta lo sfogo di Lautaro Martinez al termine della sconfitta con il Fluminense. Lo riporta sport.sky.it

Inter, Marotta: "A breve rogito per San Siro, poi la fase progettuale per il nuovo stadio" - "La china del calcio italiano è in discesa" Il presidente dell’Inter ha analizzato anche l'evoluzione del calciomercato italiano negli ultimi anni: "Non è preoccupante che Modric a 40 anni detti legge ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Marotta Inter Valuta Progetto