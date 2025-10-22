Marotta Inter si valuta il progetto NBA Europe | c’è anche il Milan cosa può succedere
Inter News 24 Marotta Inter, le ultime sul momento e le nuove cariche ufficiali assunte dal presidente nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Il mondo dello sport sta assistendo a un cambiamento epocale che potrebbe ridefinire il futuro del basket europeo. Il Commissioner NBA Adam Silver è stato a Milano nelle ultime 24 ore per partecipare a un’assemblea di RedBird, la holding proprietaria del Milan, confermando l’accelerazione del piano statunitense per l’espansione dell’NBA in Europa. Come riporta Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, l’NBA è “decisissima” a lanciare la sua Legue Europea entro il 2027, con l’obiettivo di creare franchigie nelle principali capitali europee, e Milano è in pole position per ospitarne una. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Union Saint Gilloise-Inter, pranzo UEFA per Marotta, Zanetti e la delegazione nerazzurra ? @fcin1908it - X Vai su X
Gallazzi, il presidente dell’Alcione che affronta l’Inter U23: "Sogno e grande onore contro l'amico Marotta" Vai su Facebook
Inter, il nerazzurro piace a mezza Europa: Marotta valuta un’ipotesi - In casa Inter ad attirare l'attenzione è al momento una questione specifica in termini di mercato: ecco il piano di Marotta e della società ... spaziointer.it scrive
Inter-Fluminense, Marotta: "Lautaro si riferiva a Calhanoglu, la risolveremo" - Anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, parla ai microfoni di Dazn e commenta lo sfogo di Lautaro Martinez al termine della sconfitta con il Fluminense. Lo riporta sport.sky.it
Inter, Marotta: "A breve rogito per San Siro, poi la fase progettuale per il nuovo stadio" - "La china del calcio italiano è in discesa" Il presidente dell’Inter ha analizzato anche l'evoluzione del calciomercato italiano negli ultimi anni: "Non è preoccupante che Modric a 40 anni detti legge ... Secondo sport.sky.it