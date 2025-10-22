Marketing digitale | il fenomeno che domina l’economia moderna

Quando si parla di marketing digitale non si intende soltanto una modalità alternativa di comunicazione aziendale, bensì un sistema complesso che oggi plasma interi settori economici. In molte imprese, piccole o grandi, il digitale non è un’opzione ma il cardine attorno al quale ruota la crescita, la visibilità, la competitività. Per chi non ha competenze specifiche può sembrare un insieme di termini astratti come SEO, algoritmi, intelligenza artificiale, social media, ma dietro ciascuno c’è una dimensione concreta, fatta di numeri, comportamenti reali degli utenti e risposte misurabili. Questo articolo ha lo scopo di offrire un quadro attendibile e completo, che risponda alle domande che spesso sorgono quando ci si misura con l’idea di far entrare il marketing digitale nella propria azienda o impresa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Marketing digitale: il fenomeno che domina l’economia moderna

