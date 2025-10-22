Marina Baldi nuova genetista di Sempio | Il DNA sulle unghie di Chiara potrebbe essere suo ma è contaminazione

Oggi 22 ottobre la difesa di Andrea Stasi, l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha nominato anche l'esperta genetista Marina Baldi come consulente per l'incidente probatorio in corso in questi mesi. La dottoressa a Fanpage.it: "Sono sempre stata convinta che quel DNA trovato sulle unghie della vittima possa anche essere di Sempio. Può essere comparabile, però potrebbe essere tranquillamente frutto di una contaminazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

