Marina Baldi la super scienziata del team Sempio | È innocente Fosse colpevole non avrei accettato l’incarico

Pavia – Marina Baldi, biologa e genetista forense, entra come consulente nella difesa di Andrea Sempio. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, legali del 37enne di Garlasco indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno depositato in tribunale a Pavia la sua nomina come consulente di parte nell'incidente probatorio. Qualora questa formula non venisse accettata dal giudice, dal momento che l'incidente probatorio è in corso, il ruolo della genetista sarà quello di consulente extra peritale. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha una nuova super consulente: chi è Marina Baldi Chi è Marina Baldi: carriera, indagini da Pasolini a via Poma, Olgiata, Resinovich e Pierina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marina Baldi, la super scienziata del team Sempio: “È innocente. Fosse colpevole non avrei accettato l’incarico”

