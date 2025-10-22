Maria Pia Pizzolla presenta il singolo ' Meno-pausa'

Foggiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disponibile su tutte le piattaforme digitali ‘Meno-pausa’, il nuovo singolo di Maria Pia Pizzolla, cantautrice originaria di Foggia e toscana d’adozione da oltre vent’anni. Il brano affronta in chiave ironica e leggera un tema tanto delicato quanto universale: il turbolento viaggio ormonale delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

