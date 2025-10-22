Maria Esposito a Ballando con le Stelle
Rosa Ricci sta per debuttare al cinema, ma la sua interprete è attesa prima all’Auditorium del Foro Italico di Roma. L’attrice Maria Esposito è, infatti – stando ad Affaritaliani – la ballerina per una notte della quinta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato prossimo. Reduce dal successo di Mare Fuori, nella quale interpreterà il personaggio che l’ha resa nota ai telespettatori anche nella prossima stagione (la sesta), la Esposito sarà in tutte le sale italiane dal prossimo 30 ottobre con Io sono Rosa Ricci, prequel della serie Rai. Un impegno che ricorderà senz’altro anche a Ballando, dove sarà chiamata a racimolare il tesoretto utile ad una o due coppie in gara nella ventesima edizione del talent show. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
