Maria Elena Boschi si è molto avvicinata a Roberto Vaccarella fratello di Elena compagna di Giovanni Malagò | l’indiscrezione di Dagospia

“ Sappiamo che non c’è più grande dolore, a parte i calcoli renali, di un amore fallito. Quindi, annunciamo col dovuto rispetto, che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi e Berruti. Buona fortuna a tutti”, aveva scritto Dagospia scegliendo una chiave ironica per annunciare la fine della relazione tra l’attore, impegnato anche come odontoiatra, e la parlamentare di Italia Viva. “Purtroppo sì, è vero”, ha confermato l’ex ministra al settimanale Chi. Ma è sempre la testata diretta da Roberto D’Agostino a fornire un nuovo colpo di scena, dopo la fine dell’amore con Berruti, una storia durata cinque anni, nella vita di Maria Elena Boschi ci sarebbe un altro uomo: “Da almeno tre settimane, l’ex ministra delle Riforme si è molto avvicinata all’avvocato Roberto Vaccarella, fratello di Elena, compagna di Giovanni Malagò, e già ex del volto di SkyTg24 Lavinia Spingardi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

