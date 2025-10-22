Risale a pochi giorni fa la notizia della separazione fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, che hanno deciso di prendere strade diverse dopo una relazione durata cinque anni e tanti progetti di vita insieme. I due non sono più una coppia, e la conferma è arrivata dalla stessa parlamentare di Italia viva. In queste ultime ore, tuttavia, è stata diffusa un'altra indiscrezione. La Boschi starebbe frequentando qualcuno. Sono comparse delle foto in cui, effettivamente, la si vede insieme a un altro uomo. Di chi si tratta? Stando agli esperti di gossip, Maria Elena Boschi avrebbe cominciato una nuova storia d'amore con l'avvocato Roberto Vaccarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, spunta un nuovo flirt per l’ex ministra: ecco chi è Roberto Vaccarella