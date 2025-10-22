Marco Memoli e la miglior clinica italiana in Albania | il progetto di Good Smile Italy che rende le cure dentali accessibili a tutti

In un’Europa che si interroga sempre più sul costo della salute, Marco Memoli ha costruito un ponte tra qualità e accessibilità. Con la sua clinica Good Smile Italy, fondata a Tirana nel 2017, ha trasformato il concetto di “low cost” in qualcosa di diverso: un modello economico sostenibile che mantiene gli standard italiani e restituisce dignità al concetto di cura accessibile. “Abbiamo dimostrato che si può rendere la qualità alla portata di tutti senza mai comprometterla,” spiega Memoli, imprenditore e direttore del progetto. La sua visione è quella di un turismo sanitario etico, dove la convenienza non nasce dal taglio dei costi, ma dall’efficienza del sistema. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

