Marco Memoli e la miglior clinica italiana in Albania | il progetto di Good Smile Italy che rende le cure dentali accessibili a tutti
In un’Europa che si interroga sempre più sul costo della salute, Marco Memoli ha costruito un ponte tra qualità e accessibilità. Con la sua clinica Good Smile Italy, fondata a Tirana nel 2017, ha trasformato il concetto di “low cost” in qualcosa di diverso: un modello economico sostenibile che mantiene gli standard italiani e restituisce dignità al concetto di cura accessibile. “Abbiamo dimostrato che si può rendere la qualità alla portata di tutti senza mai comprometterla,” spiega Memoli, imprenditore e direttore del progetto. La sua visione è quella di un turismo sanitario etico, dove la convenienza non nasce dal taglio dei costi, ma dall’efficienza del sistema. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'articolo di Marco Caimi sulla Yildiz Elegant A6 è pubblicato su Beccacce che Passione 4 2025, in edicola. E' la Elegant A6 calibro 28/76, doppietta entry level di Yildiz Italia, quella che imbraccia Marco Caimi nell'immagine. Ideale per la caccia vagante, - facebook.com Vai su Facebook
Miglior clinica dentale a Tirana: perché sempre più italiani scelgono Good Smile Italy di Marco Memoli - Cava de’ Tirreni e Tirana distano meno di un’ora di volo, ma per Marco Memoli quel viaggio rappresenta qualcosa di molto più profondo: un ponte tra due mondi, due culture, due visioni dello stesso fut ... Si legge su laltrapagina.it