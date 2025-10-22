marco columbro e lorella cuccarini quali programmi tv hanno fatto insieme

Negli anni in cui la tv era ancora capace di fermare le famiglie davanti allo schermo, Marco Columbro e Lorella Cuccarini erano la formula perfetta per trasformare un programma in vero cult. Lui mattatore elegante con l’ironia sempre pronta, lei la “più amata dagli italiani”, regina di ballo e canto. Insieme hanno scritto alcune delle pagine più memorabili della televisione italiana, tra sigle diventate tormentoni e show che hanno saputo mettere d’accordo tutti, dai più piccoli agli adulti. Marco Columbro e Lorella Cuccarini, i programmi vincenti. Il sodalizio tra Marco Columbro e Lorella Cuccarini nasce a inizio degli anni ’90, quando si ritrovano alla guida di Buona Domenica. 🔗 Leggi su Dilei.it

