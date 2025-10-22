marciapiedi dissestati in centro discussione in consiglio comunale

Del dissesto e della impraticabilità dei marciapiedi si è discusso nell’ultimo consiglio comunale per iniziativa del centrodestra che ha sollevato il problema con una mozione che chiedeva l’asfaltatura dei marciapiedi di via Oberdan, in centro, e con un’interpellanza che chiedeva l’esecuzione di una mozione già approvata sulla realizzazione di un camminamento in via Buonarroti, alla Stazione. La mozione su via Oberdan è stata respinta dalla maggioranza di centrosinistra e all’interpellanza su via Buonarroti la giunta ha risposto che non prevede al momento un intervento. Mozione e interpellanza sono state presentate dal consigliere Michael Paperetti del gruppo Noi per Montale che si è fatto portavoce delle lamentele dei residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

