Marciapiedi devastati nella zona residenziale della città
Ci troviamo in viale Strasburgo, lungo il marciapiede centrale che divide la corsia centrale da quella laterale. Le condizioni si possono vedere dalle foto, chiaramente questi sono alcuni tratti del degrado e delle condizioni del marciapiede, ma nella totalità è ridotto così.
