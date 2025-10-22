Marchisio ammette | Juventus consapevole di essere più in basso di questo Real Stasera mi aspetto questo dai bianconeri

Marchisio, l’ex centrocampista della Juventus suona la carica: consapevolezza dei limiti ma voglia di riscatto dopo il ko di Como. Una notte per ritrovarsi, un palcoscenico per dimostrare di essere ancora la Juventus. Alla vigilia della proibitiva trasferta di Champions League contro il Real Madrid, arriva la carica di un uomo che certe partite le ha vissute da protagonista: Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero, intervenendo nel pre-partita, ha analizzato la sfida del Bernabeu, invitando la squadra a giocare con coraggio e a sfruttare questa occasione per riscattare la figuraccia di Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marchisio ammette: «Juventus consapevole di essere più in basso di questo Real. Stasera mi aspetto questo dai bianconeri»

Contenuti che potrebbero interessarti

Juventus, senti Marchisio: "Yildiz il nostro Yamal, Vlahovic lo ami o lo odi, sogno Pedri o Tonali" - L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "La Juventus ha tenuto Koopmeiners e deve credere in lui, ... Da calciomercato.com

Juventus, il sogno Tonali non è solo di Marchisio: due strategie per un colpo a gennaio a centrocampo - Da italiano dico Tonali, ma il sogno irrealizzabile sarebbe Pedri del Barcellona". Scrive calciomercato.com

Marchisio sulla Juventus: "Sembra non sappia gestire le partite. Ed è un limite grosso" - La Juventus sembrava poter tornare alla vittoria nella partita di Champions League sul campo del Villarreal, ma il gol dell'ex segnato da Renato Veiga ha garantito almeno il 2- Si legge su m.tuttomercatoweb.com