Marche il risiko della giunta Acquaroli | Lega e Forza Italia ecco gli ultimi nodi
Ancona, 21 ottobre 2025 – Nero su bianco, per il momento, ci sono solo la data e l’ordine del giorno del primo Consiglio regionale della dodicesima legislatura, la seconda di governo del centrodestra con Francesco Acquaroli come presidente – lunedì, a partire dalle 10 –, mentre per la giunta bis da qui a lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono. Neanche i bene informati azzardano più pronostici, anche se i bookmaker dell’ultima ora puntano tutto su domani per la firma del decreto e danno l’esecutivo bis in dirittura d’arrivo, al netto di un passaggio (decisivo) dalle parti delle segreterie di Forza Italia e Lega, che dovranno sciogliere gli ultimi nodi in ambedue i partiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nata nel 2022 come spin-off accademico dell'Università Politecnica delle Marche, ANcybernetics è una startup innovativa che progetta e realizza robot marini ispirati alla natura per un monitoraggio subacqueo meno impattante e sostenibile. Questi veicoli dall - facebook.com Vai su Facebook
Nelle Marche Acquaroli al rush finale per nominare la giunta - Si va al rush finale per la composizione del nuovo esecutivo regionale di centrodestra nelle Marche, guidato da Francesco Acquaroli, al secondo mandato. Scrive ansa.it
Marche, il risiko della nuova giunta: Acquaroli detta la road map, c’è l’asse Bugaro-Calcinaro - Consiglio il 27 ottobre, il governatore vuole assessori pronti a lavorare su tutti i dossier ... Lo riporta msn.com
Nuova giunta: che duello sull’Agricoltura, Acquaroli stoppa Carloni. La Lega vuole per sé la pesante delega, ma FdI respinge la richiesta - Quello che porta all’ottavo piano di Palazzo Raffaello sta diventando infinito. Segnala msn.com