Marche il risiko della giunta Acquaroli | Lega e Forza Italia ecco gli ultimi nodi

Ancona, 21 ottobre 2025 – Nero su bianco, per il momento, ci sono solo la data e l’ordine del giorno del primo Consiglio regionale della dodicesima legislatura, la seconda di governo del centrodestra con Francesco Acquaroli come presidente – lunedì, a partire dalle 10 –, mentre per la giunta bis da qui a lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono. Neanche i bene informati azzardano più pronostici, anche se i bookmaker dell’ultima ora puntano tutto su domani per la firma del decreto e danno l’esecutivo bis in dirittura d’arrivo, al netto di un passaggio (decisivo) dalle parti delle segreterie di Forza Italia e Lega, che dovranno sciogliere gli ultimi nodi in ambedue i partiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

