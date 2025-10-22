Marcelo Rubens Paiva al Libro Possibile
Il Libro Possibile celebra la memoria di Eunice Facciolla Paiva, donna simbolo della resistenza civile in Brasile e protagonista del film "Sono ancora qui", premiato con l'Oscar come Miglior Film Internazionale. A presentare l'omonimo libro da cui è tratta la pellicola sarà il figlio, lo.
Marcelo Rubens Paiva – Sono ancora qui Un racconto di memoria, resistenza e identità che attraversa la storia del Brasile e tocca le corde più profonde dell'animo umano. Sabato 25 ottobre, ore 18.30 Museo Pino Pascali – Polignano a Mare Con l'aut
Ci vediamo venerdì 24 ottobre alle 20:30 presso il @CinemaGalleria di $Bari per la proiezione di "Ainda Estou Aqui". Presente lo scrittore Marcelo Rubens Paiva dalla cui autobiografia è stato tratto il film. Ingresso: 10 euro; abbonamento a 4 film: 30 euro.
Del libro al cine, la novela de Marcelo Rubens Paiva hizo historia en los Oscar y le dio la primera estatuilla a Brasil - La película Ainda Estou Aqui, ganadora como mejor filme extranjero, se basa en las memorias de un crimen.
AÚN ESTOY AQUÍ - Más de 300 000 ejemplares vendidos y ganadora de un Óscar.
Marcelo Rubens Paiva - Dopo il bestseller Felice anno vecchio (Feltrinelli 1988) lo scrittore brasiliano Marcelo Rubens Paiva torna a esaminare la sua storia.